POL-WHV: Unbekannte wollten das Schloss eines E-Bike knacken - zwei Jugendliche beobachtet, die flüchteten - Polizei sucht den Eigentümer und bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Donnerstagabend, 16.04.2020, gegen 21 Uhr die Polizei, weil er gerade gesehen habe, wie zwei Jugendliche versucht hätten, dass Schloss eines E-Bikes im Europaring zu knacken. Nachdem die Jugendlichen den Zeugen bemerkten, flüchteten beide. Dem Spaziergänger seien die Jugendlichen u.a. auch deswegen aufgefallen, weil sie immer wieder gegen das Schloss des auf dem Boden liegenden E-Bikes getreten hätten. Beide Flüchtenden werden in einem Alter von 16 - 19 Jahren beschrieben. Einer der beiden trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und ein Adidas-Cap, der andere eine bläuliche Windjacke und eine cremefarbene Hose. Bei dem E-Bike handelt es sich um eine weißes E-Bike des Herstellers Winora, Suspension Suntour CR-8V mit einem schwarzen Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Bislang konnte kein Eigentümer ermittelt werden, so dass Zeugen, die weitere Angaben zu den beschriebenen Personen oder zum Fahrrad machen können, gebeten werden. sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

