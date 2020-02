POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

20. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.02.2020 - Geesthacht Am Mittwoch, den 19.02.2020, gegen 18:00 Uhr, kam es zu zwei Kellereinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus im Farmsener Weg in Geesthacht. Die Polizei erhielt von Bewohnern den Hinweis auf diesen Einbruch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die Tatverdächtigen über die unverschlossene Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus eingedrungen und haben sich von dort in den Keller begeben. Im Keller haben die Tatverdächtigen dann zwei Kellerräume aufgebrochen. Eine Bewohnerin überraschte die beiden Tatverdächtigen im Keller, woraufhin diese fluchtartig das Haus verließen.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: - männlich - ca. 185 cm - ca. 14 Jahre - dunkle Hautfarbe - schwarzer Kapuzenpulli

Person 2: - männlich - ca. 180 cm - ca. 14 Jahre - helle Hautfarbe - dunkle Haare - schlank

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu der Tat oder den Tätern machen? Wem sind in der Umgebung vom Farmsener Weg in Geesthacht die oben beschriebenen Personen oder ein mögliches Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

