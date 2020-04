Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch im Wangerland - Einbrecher traten Tür zu einem Resthof ein und nehmen diverse Gegenstände mit

Wangerland (ots)

Am helllichten Tag verschafften sich am Donnerstag, 16.04.2020, bisher unbekannte Täter in der Zeit von 08 - 18 Uhr Zutritt in einen derzeit nicht bewohnten Resthof in Friedrich-Augustengroden, indem sie dort eine aus Sperrholz verkleidete Tür eintraten.

Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. mehrere Kartons mit Hausrat, einen Teppich, eine Halogenleuchte sowie einen Verbandkasten.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug, insbesondere für den Abtransport der Gegenstände aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

