Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Vereinsheim

Bad Bergzabern (ots)

Am Montagmorgen stellte ein Verantwortlicher der Spielvereinigung Bad Bergzabern eine aufgebrochene Tür zu einem Lagerraum des Vereinsheims in der Theodor-Heuss-Straße fest. Der Lagerraum wurde nach Wertsachen durchsucht. Gestohlen wurde nach bisherigen Feststellungen jedoch nichts. Die Tat hat sich zwischen Mittwoch, 04.03.2020 und Montagmorgen ereignet. Näher eingrenzen ließ sich die Tatzeit leider nicht. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Tel. 06343 93340 bzw. per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-24

pibadbergzabern@polizei.rlp.de



