POL-PDLD: Rülzheim - Benzinlache und Rotlichtverstoß - PKW Fahrer unbelehrbar

Rülzheim (ots)

Ein 87-jähriger PKW Fahrer interessierte es wohl wenig, als er am Montag gegen 19:45h in Rülzheim von einem Mann darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sein Fahrzeug gerade erheblich Benzin verliere und die Fahrbahn in der Neuen Landstraße verschmutze. Der PKW Fahrer setzte seine Fahrt fort und fuhr unbeirrt über die rote Ampel in der Ortsmitte. Durch die Zeugenhinweise konnte der Fahrer ermittelt werden. Auch bei der Ansprache durch die Polizei zeigte er wenig Einsicht für sein Fehlverhalten. Die Fahrbahn musste gereinigt werden. Eine Rechnung und ein Bußgeldverfahren warten nun auf den Verursacher.

