Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: zu den bereits im Jahr 2019 erfolgten 3 Geschwindigkeitskontrollen in Herxheimweyher (5.2.19, 8.2.19, 19.12.19)

Insheim/Herxheim (ots)

Zu gefährlichen Überholmannövern trotz Gegenverkehrs und dichtes Auffahren kam es am späten Samstagnachmittag des 7.3.20, gegen 17.30 Uhr durch einen Sportwagen mit dem Teilkennzeichen LD-OD ???? auf der Landesstraße zwischen Herxheim und Insheim. Hierdurch wurden mehrere Kraftfahrzeuge gefährdet. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email, zu wenden. pilandau@polizei.rlp.de

