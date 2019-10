Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte bei Wildunfall

Wolgast (Vorpommenr-Greifswald) (ots)

Am 11.10.1019 kam es gegen 20.00 Uhr auf der B110 zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von einem Stück Rotwild. Der 68 jährige Fahrer eines PKW BMW befuhr die B110 aus Richtung Murchin kommend in Richtung Insel Usedom. Etwa 1Km vor der Zecheriner Brücke überquerte ein Stück Rotwild die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW. Bei der Kollision wurden zwei Insassen des PKW leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden, er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 90.000 Euro. Das Tier konnte nicht an der Unfallstelle aufgefunden werden. Deshalb erfolgt eine Nachsuche durch den zuständigen Jagdausübungsberechtigten. Zur Säuberung der Fahrbahn kam eine Spezialfirma zum Einsatz.

