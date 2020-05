Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Rabiater Ladendieb, Sachbeschädigung an Pkw u.a.

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall mit Biber

Am frühen Freitagmorgen wurde gegen 1.30 Uhr auf Höhe Immenhofen ein Biber von einem 27-jährigen Audi-Lenker erfasst und getötet, der auf der B 290 kurz nach der Einmündung von der B 29 in Fahrtrichtung Ellwangen unterwegs war. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Eine 47-jährige Tesla-Lenkerin hielt am Donnerstag gegen 17.30 Uhr von der Saarstraße kommend an der Einmündung zur Langertstraße aufgrund einer von links heranfahrenden Pkw-Lenkerin an. Beim Wiederanfahren, geriet die 47-Jährige aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts auf den Gehweg, wo sie gegen einen Metallhandlauf fuhr, der dadurch aus seiner Verankerung gerissen wurde. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Aalen: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf der Friedhofstraße streife am Donnerstag gegen 18.50 Uhr ein 27-jähriger BMW-Lenker beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Citroen. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Auffahrunfall

Beim Rückwärtsfahren von einer Hofzufahrt auf die Wilhelm-Merz-Straße bemerkte ein 28-jähriger VW-Lenker am Donnerstag gegen 17.10 Uhr zu spät, dass dort ein Pkw-Lenker angehalten hatte und stieß mit ihm zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1800 Euro.

Kirchheim: Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Freitagmorgen ein 51-jähriger Hyundai-Lenker, der gegen 5.30 Uhr auf der K 3205 von Kirchheim kommend in Richtung Wösingen unterwegs war. Das Reh wurde dabei getötet. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstag ein aus Richtung Elberschwenden kommender 55-jähriger VW-Lenker, als er gegen 12.45 Uhr beim Queren der Kreuzung Elberschwender Straße/L 1060 eine von rechts aus Richtung Zöbingen heranfahrende 41-jährige DACIA-Lenkerin übersah. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Ellwangen: Rabiater Ladendieb

Ein 21 Jahre alter Ladendieb wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße beim Diebstahl von zwei Tabakdosen erwischt. Der ertappte Dieb wurde zur Klärung zunächst ins Büro der Marktleitung gebeten. Hier riss er dann am Arm des Filialleiters, stieß ihn zur Seiter und flüchtete letztlich mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Der Filialleiter wurde leicht verletzt. Kurze Zeit später konnte der Dieb an der Pforte der Landeserstaufnahmeeinrichtung vom dortigen Sicherheitsdienst festgehalten werden. Das Diebesgut führte er noch bei sich.

Schwäbisch Gmünd: Essen vergessen

Verbranntes Essen war die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in der Klarenbergstraße. Ein 26 Jahre alter Mann hatte das Essen auf dem Herd vergessen, wodurch diese verbrannte. Die Feuerwehr war mit rund 15 Einsatzkräften vor Ort. Der Bewohner wurde durch das Rauchgas leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Böbingen: Unfall beim Einparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Robert-Bosch-Straße wollte eine 22-jährige VW-Lenkerin am Donnerstag, gegen 16.10 Uhr einparken. Beim Rangieren übersah sie eine dahinterstehende 33-jährige VW-Lenkerin. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Auffahrunfälle

Lorch: Auf der K 3313 fuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr ein 29-jähriger Mercedes-Lenker auf den Anhänger eines vorausfahrenden 43-jährigen Lkw-Lenkers auf. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einen weiteren Auffahrunfall verursachte am Donnerstag der 17-jährige Lenker eines Leichtkraftrades, als er in der Aalener Straße gegen 14.50 Uhr aus Unachtsamkeit auf eine 44-jährige Mitsubishi-Lenkerin auffuhr. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Weiler in den Bergen: Diebstahl von Bienenvölkern

Zwischen Montag, 4.5.20 und Freitag, 8.5.20 wurden von Unbekannten zwei Ablegerkisten mit den darin befindlichen Bienenvölkern samt Königinnen entwendet. Diese waren am Ortsende im Bereich Kesselberg Richtung Bargauer Horn aufgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 950 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Waldstetten, Tel. 07171/42454.

Lorch-Rattenharz: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Donnerstagmorgen ein 56-jähriger VW-Lenker, als er gegen 6.15 Uhr auf eine 52-jährige VW-Lenkerin auffuhr, die auf der K 1408 von Rattenharz kommend in Richtung Börtlingen unterwegs war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Lorch: Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines Opel Astra eingeschlagen wurde, der in der Hohenstaufenstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

