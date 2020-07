Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Zwischen Donnerstagnachmittag und heute 07:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen VW Passat an der Marga-Meusel-Straße. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Oer-Erkenschwick

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall mit Flucht an der Stimbergstraße. Am Donnerstag zur Tageszeit ist es zu dem Unfall gekommen. Der schwarze Seat Leon wurde im Bereich des Hecks an der linken Seite beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen KIA Sportage auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Straße Am Waldschlößchen. An dem Auto entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Donnerstag, zwischen 17:15 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Porsche Boxter an der Straße Am Stadion. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Auto entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Am Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen VW Bora an der Kolberger Straße. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Unfallverursacher ein schwarzes Auto gefahren haben. An dem geparkten Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Das Auto ist im Bereich des Hecks beschädigt.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

