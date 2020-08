Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geräteschuppen brennt aus

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Vreden (ots)

Schaden in Höhe von circa 70.000 Euro ist in der Nacht zum Donnerstag in Vreden entstanden. Polizeibeamte stellten gegen 01.35 Uhr den Brand an der Ottensteiner Straße fest und alarmierten die Feuerwehr. Der Geräteschuppen des TC Vreden stand bereits komplett in Flammen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Kriminalinspektion 1 sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell