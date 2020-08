Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200807 - 0795 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach PKW-Aufbrüchen

Frankfurt (ots)

(wie) Am Freitag (07.08.2020) gegen 00:15 Uhr konnte durch einen Zeugen in der Krögerstraße beobachtet werden, wie ein 49-Jähriger Mann bei zwei PKWs die Fensterscheiben einschlug und in einem Fall einen Werkzeugkoffer aus dem Fahrzeug entwendete.

Der Zeuge hörte einen lauten Schlag und trat auf seinen Balkon. Dort sah er, wie sich der 49-Jährige durch die zerstörte Scheibe der Beifahrerseite eines VW T-Roc ins Fahrzeug begab und den Innenraum durchsuchte. Der Zeuge kehrte in seine Wohnung zurück, um sein Handy zu holen und die Polizei zu rufen. Noch während des Telefonats sah er, dass der 49-Jährige nun an einem zweiten Auto stand und mit einem Stein die hintere Scheibe des VW Caddy einwarf. Der 49-Jährige nahm einen Werkzeugkoffer aus dem Fahrzeug und flüchtete. Wenige Augenblicke später konnte der Tatverdächtige durch eine Streife festgenommen werden. Er hatte immer noch den Werkzeugkoffer bei sich, blutige Kratzer an den Armen und überall am Körper Glassplitter.

Aufgrund eines festen Wohnsitzes wurde der 49-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

