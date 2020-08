Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200807 - 0793 Frankfurt-Bockenheim: Trickdiebstahl eines Kindertretrollers nahe der Leipziger Straße

Frankfurt (ots)

(wie) Am gestrigen Tag (06.08.2020) wurde durch mindestens drei Tatverdächtige ein mutmaßlicher Trickdiebstahl in der Straße Am Weingarten begangen.

Gegen 16:20 Uhr betrat ein Pärchen (eine 38-Jährige und ein 39-Jähriger) mit einem Baby das Bekleidungsgeschäft für Kinder. Der 51-jährigen Inhaberin war das Pärchen bereits durch auffälliges Verhalten in der Vergangenheit bekannt. Eine unbekannte dritte Person hielt sich mutmaßlich vor dem Laden auf. Die Inhaberin wurde zu ihrer Verwirrung immer im Wechsel durch das Pärchen mit Fragen abgelenkt, so dass sie den Überblick verlor. Dennoch fiel ihr auf, dass die 38-Jährige versuchte, eine Kinderhose unter ihrem Rock zu verstecken, um sie zu stehlen. Die Inhaberin forderte die Hose zurück und warf das Pärchen anschließend aus dem Laden. Sie konnte sich noch das Kennzeichen merken, das an dem Auto des Pärchens angebracht war, mit welchem es wegfuhr. Zurück in ihrem Laden bemerkte sie, dass ein mintgrüner Kindertretroller im Wert von 99,99 Euro gestohlen wurde, den sie vor dem Laden ausgestellt hatte.

Die nachfolgenden Ermittlungen führten zur Identifizierung des Pärchens. Der Kindertretroller konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden. Gegen das polizeibekannte Pärchen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Die Ermittlungen zur unbekannten dritten Person dauern an.

