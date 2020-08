Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200806 - 0790 Frankfurt-Praunheim: Pakete auf falschen Namen bestellt - Dank aufmerksamer Nachbarn gelingt die Festnahme

Frankfurt (ots)

(em) In den vergangenen Tagen probierten zwei Betrüger gleich zweimal ihr Glück; einmal mit Erfolg und einmal mit dem Ergebnis, dass die Handschellen klickten. Letzteres ist aufmerksamen Nachbarn zu verdanken.

Die Masche ist nicht neu. Betrüger bestellen Ware an eine Anschrift, überkleben dort einen aktuell nicht genutzten Briefkasten mit einem fiktiven Namen und holen anschließend das Paket bei einem Nachbarn oder einem Paketshop ab. Dieses Mal machten die Täter die Rechnung jedoch ohne die Nachbarn.

Am Samstag, den 01. August 2020 holten zwei junge Männer gegen 14.10 Uhr ein Paket in einem Wohnhaus in der Straße An den Geiselwiesen ab. Da der Plan so gut funktioniert hatte, wurde sodann die nächste Bestellung getätigt und an dieselbe Anschrift versandt. Die Nachbarn hatten die Masche jedoch zwischenzeitlich durchschaut. Als wenige Tage später auf denselben Namen erneut ein Paket abgegeben wurde, standen die Zeichen für die Betrüger schlecht. Am Mittwoch, den 05. August 2020 klingelten sie gegen 15.00 Uhr erneut an dem Haus, um das Paket abzuholen. Als die Bewohner sie daraufhin ansprachen, ergriffen sie unmittelbar die Flucht - ohne die Beute.

Die beiden sollten jedoch nicht weit kommen. Wenig später erblickten die Bewohner des Hauses, welche mit ihrem Fahrzeug auf den Weg in den Urlaub waren, die beiden jungen Männer an der oberirdischen U-Bahnstation "Hausen" und alarmierten umgehend die Polizei. Kurz darauf klickten für den 23- und 26-jährigen Tatverdächtigen in der U-Bahn die Handschellen. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mussten die beiden mangels Haftgründe wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

