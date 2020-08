Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200806 - 0789 Frankfurt-Riederwald: Mutmaßlicher Drogendealer gerät in Verkehrskontrolle

Frankfurt (ots)

(wie) Am gestrigen Mittwoch (05.08.2020) hat die Frankfurter Polizei mit Unterstützung der 2. Bereitschaftspolizeiabteilung im Bereich Riederwald im Riederbruch / Erlenbruch gemeinsame Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei kamen sie einem mutmaßlichen Drogendealer auf die Schliche.

Gegen 16:00 Uhr wurde ein Taxi in die Kontrollstelle gelotst, weil der hinten sitzende 29-jährige Fahrgast nicht angeschnallt war. Noch ehe es zu der Kontrolle des Fahrgastes kommen konnte, riss der 29-Jährige die Tür des Taxis auf und flüchtete zu Fuß. Die Polizisten verfolgten ihn und er konnte nach kurzer Nacheile gestoppt und festgenommen werden. Die Polizisten kamen ziemlich schnell hinter den Grund der Flucht, denn sie erkannten den 29-Jährigen wieder. Erst vor einem Jahr war er ebenfalls in eine Verkehrskontrolle geraten und hatte damals eine größere Menge Drogen dabei (POL-F: 190516 - 536). Scheinbar hatte er nicht dazugelernt, denn auch gestern hatte er wieder eine größere Menge Drogen und Bargeld bei sich. Insgesamt konnten dem 29-Jährigen an Ort und Stelle etwa 400 Gramm Haschisch zugeordnet werden, welches er während seiner Flucht fallen ließ. Zudem konnten 1.500 Euro Bargeld bei ihm aufgefunden werden.

Für sein angemietetes Hotelzimmer beantragten die Polizisten einen Durchsuchungsbeschluss. Dort wurden dann nochmals etwa 40 Gramm Marihuana und 9.000 Euro aufgefunden. Der 29-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell