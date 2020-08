Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200806 - 0786 Frankfurt-Ostend: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 6. August 2020, gegen 01.45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hanauer Landstraße zu einem Wohnungsbrand. Drei zu diesem Zeitpunkt anwesende Personen konnten die Wohnung unverletzt verlassen und die Nachbarn warnen. Ausgangspunkt des Feuers könnten in der Wohnung aufgestellte Teelichter gewesen sein. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 70.000 EUR.

