Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200804 - 0784 Frankfurt-Sachsenhausen: Diebstahl aus einem Auto

Frankfurt (ots)

(wie) Am gestrigen Tag gegen 14:00 Uhr kam es am Schaumainkai zu einem Diebstahl eines Rucksacks aus einem geparkten Auto mit offenem Fenster.

Der 31-jährige Fahrer war mit einem Bekannten, 35 Jahre alt, gerade damit beschäftigt, Getränke aus dem geparkten Auto in ein dortiges Bootshaus zu laden. Hierzu gingen sie zwischen Bootshaus und Auto hin und her. Gelegenheit macht Diebe dachte sich ein 36-Jähriger und ging in einem günstigen Moment zu dem Fahrzeug, griff durch das geöffnete Fenster der Fahrerseite, nahm den Rucksack des Fahrers und rannte mit diesem davon. Der Fahrer und sein Bekannter bemerkten den flüchtigen Dieb umgehend und rannten dem 36-Jährigen hinterher. Am Schaumainkai, Ecke Schifferstraße holten sie ihn ein und brachten ihn mit Hilfe eines weiteren Passanten, 24 Jahre alt, zu Boden, wo der 36-Jährige festgehalten wurde. Die hinzugerufene Streife des 8. Polizeireviers nahm den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest.

Der 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

