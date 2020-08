Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200804 - 0782 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Räuberische Erpressung in der Niddastraße

Frankfurt (ots)

(wie) Am 03.08.2020 gegen 17:00 Uhr kam es im Bereich der Niddastraße zu einer räuberischen Erpressung, als eine Frau unter Vorhalt eines Messers Geld von einem Mann forderte.

Eine 27-Jährige sprach einen Passanten in der Niddastraße an und bat um etwas Geld, um sich Essen kaufen zu können. Als der hilfsbereite Mann seine Geldbörse hervorholte und der 27-Jährigen 5 Euro schenken wollte, sah diese, dass er noch mehr Bargeld in der Geldbörse hatte. Die 27-Jährige nahm die 5 Euro an. Anschließend holte sie ein Messer aus ihrer Rocktasche hervor, bedrohte den Mann und forderte nun mehr Geld. Der Mann übergab ihr daraufhin weitere 30 Euro und eine Packung Taschentücher. Die 27-Jährige flüchtete zunächst, konnte dann aber aufgrund der guten Personenbeschreibung durch eine Streife im Nahbereich erkannt und festgenommen werden.

Die 27-Jährige kam in Haft und wird am heutigen Tage der Justiz vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

