Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200804 - 0780 Frankfurt-Sindlingen: Personal bedroht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 3. August 2020, gegen 11.30 Uhr, wurden Mitarbeiter eines Supermarktes in der Sindlinger Bahnstraße auf eine Person aufmerksam, die sich ohne Mund- Nasenbedeckung in ihrem Markt befand und zudem aus einer Saftflasche trank. Auf sein Verhalten angesprochen, beleidigte der Mann das Personal und bedrohte es mit den Worten, "ich ramme euch eine Glasscheibe in den Kopf!".

Der Beschuldigte wurde aus dem Markt geführt, wo er versuchte zu flüchten. Als ihm die beiden Angestellten den Fluchtweg versperrten, zog er eine Schere aus der Hosentasche und drohte damit. Schließlich wurde er von einer Funkstreife des 17. Polizeirevieres festgenommen. Auch den Polizeibeamten gegenüber äußerte sich der 25-jährige Frankfurter beleidigend.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

