Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200803 - 0779 Frankfurt-Fechenheim: Täterfestnahme nach Diebstahl von Motorroller

Frankfurt (ots)

(wie) Am 01.08.2020 gegen 20:30 Uhr wurden zwei jugendliche Tatverdächtige nach Verdacht des Diebstahls eines Motorrollers während einer Verkehrskontrolle festgenommen.

Einer Funkstreife des 18. Polizeireviers fiel das Kleinkraftrad auf, das mit zwei Personen besetzt war, und sie entschloss sich zu einer Kontrolle. Nachdem die Haltesignale der Streife und auch ein Rotlicht einer Ampel missachtet wurden, konnte der Motorroller gestoppt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Roller am 29.07.2020 als gestohlen gemeldet wurde. Die jugendlichen Tatverdächtigen (15 und 16 Jahre) stritten den Vorwurf des Diebstahls allerdings ab. Sie gaben aber an, den Roller irgendwie gefunden zu haben und die Helme lagen praktischerweise auch schon dabei. Gegen beide Jugendlichen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls eines Kleinkraftrads und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, gegen den jugendlichen Fahrer ebenfalls noch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Roller wurde vorläufig sichergestellt. Der eigentliche Besitzer des Zweirades konnte zwischenzeitlich über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt werden.

Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell