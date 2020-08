Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200802 - 0776 Bundesautobahn 648: Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 2. August 2020, kam es auf der Bundesautobahn 648, in stadtauswärtiger Fahrtrichtung, zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte im Baustellenbereich zwischen der Theodor-Heuss-Allee und der ESSO-Tankstelle vier Warnbarken mit aufmontierten Blitzleuchten umgefahren. Die ersten Meldungen hierzu gingen bei der Polizei gegen 05.05 Uhr ein. Der Unfall dürfte sich also kurz zuvor ereignet haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt, unter der Telefonnummer 069-75546400 in Verbindung zu setzen.

