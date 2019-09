Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Brand zweier Strohpuppen

Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

Am Sonntag gegen 04.00 Uhr gerieten in Menzelen Ost zwei Strohpuppen in Brand. Die Puppen, die anlässlich eines Schützenfests aufgestellt waren, standen an der Gindericher Straße / Moosweg. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Xanten, unter der Telefonnummer 02801 / 71420, zu melden.

