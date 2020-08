Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200802 - 0775 Frankfurt-Fechenheim: Küchenbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Der 31-jährige Mieter einer Wohnung in der Birsteiner Straße wollte am Samstag, den 1. August 2020, gegen 21.05 Uhr, Fett in einem Topf auf dem Herd erhitzen.

Das Fett geriet in Brand und entzündete die Küche. Auch Teile der Außenfassade, neben dem Küchenfenster, wurden in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt dürfte durch das Feuer ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 EUR entstanden sein. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und musste in einem Rettungswagen ambulant behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell