Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200803 - 0778 Frankfurt-Fechenheim: Aus dem Verkehr gezogen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Sonntag auf Montag (03.08.2020) endete in Fechenheim für einen 34 Jahre alten Mann die Fahrt in einer Verkehrskontrolle. Aufgrund von gleich mehreren festgestellten Verstößen musste er das Auto schließlich stehen lassen.

Ein Skoda-Fahrer war gegen etwa 0:30 Uhr auf der Hanauer Landstraße unterwegs und fuhr zu dieser Zeit in eine von Beamten des 18. Polizeireviers eingerichtete Kontrollstelle. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei seiner Durchsuchung fanden sie außerdem ein verbotenes Messer und geringe Mengen an Marihuana sowie Amphetamine. Das Rauschgift und das Messer stellten sie sicher. Zudem besteht der Verdacht, dass der Angehaltene das Auto unter dem Einfluss von berauschenden Mittel führte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 34-Jährige schließlich zu Fuß nach Hause gehen. Den Mietwagen musste er stehen lassen. Auch zwei andere Personen nahmen mit den Regeln im Straßenverkehr nicht ganz so genau und fielen im Laufe der Nacht negativ bei den Kontrollen auf. Ein Autofahrer hatte ebenso nicht die erforderliche Fahrerlaubnis, ein anderer hatte deutlich zu viel Alkohol im Blut. 1,9 Promille zeigte das Messgerät an. Für beide war die Fahrt beendet.

