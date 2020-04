Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Ford-Fahrer kollidiert mit Baunzaun

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Schäfertor 07.04.20, 02.50 Uhr

In der Nacht zum Dienstag kam in Schöningen ein 40 Jahre alter Ford-Fahrer mit seinem Ford aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baunzaun. Der Schöninger blieb zum Glück unverletzt, während sein Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Den Ermittlungen nach war der 40-Jährige auf der Straße Schäfertor unterwegs und wollte der nach rechts abknickenden Vorfahrtsstraße in die Elmstraße folgen, als er die Kontrolle in einem unachtsamen Moment über seinen Pkw verlor. An dem 17 Jahre alten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell