POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu versuchtem Bäckereieinbruch in Mörse

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Mörse, Feldscheunenweg 04.04.20, 00.45 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale in Mörse in der Nacht zum Samstag. Angestellte entdeckten die Schäden an einem Fenster des Geschäftes am Samstagvormittag und verständigten die Polizei. Es zeigte sich bei der Tatortaufnahme, dass Unbekannte bei dem Versuch, ein Fenster der Bäckerei Leifert im Feldscheunenweg brachial zu öffnen, gescheitert waren. Nach ersten Zeugenhinweisen von Anwohnern wurden gegen 00.45 Uhr zwei Personen beobachtet, die wegrannten und vom Parkplatz vor der Bäckerei mit einem PKW sehr schnell wegfuhren. Daher hoffen die Ermittler der Polizei Wolfsburg auf weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache unter Rufnummer 05361-46460.

