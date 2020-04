Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Lehre sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Wolfsburg (ots)

Lehre, Am Löbner 01.-04.04.20

Die Polizei Lehre sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Lehre, bei dem in der Straße Am Löbner ein Skoda Fabia beschädigt wurde. Der Vorfall habe sich zwischen dem Mittwochabend und dem Samstagnachmittag ereignet, so ein Beamter. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren die komplette Fahrerseite des Fabias, der am Straßenrand abgestellt war. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Der Unbekannte fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05308-990930.

