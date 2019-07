Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 31.07.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall mit überschlagenem Pkw in Reichensachsen

Gestern Morgen gegen 08.30 Uhr befuhren eine 33-jährige Pkw-Fahrerin und eine 39-jährige Pkw-Fahrerin, beide aus Eschwege, die Landstraße in Wehretal-Reichensachsen aus Richtung Eschwege kommend, in Richtung Sontra. Etwa Höhe Landstraße 121 bei der dortigen Honsel-Tankstelle, wollte die 33-Jährige nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dies bemerkte die 39-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw der 33-Jährigen auf, die daraufhin in ihrem Pkw auf eine Grundstücksmauer geschleudert wurde. Durch den Aufprall schleuderte zudem die 39-Jährige in ihrem Pkw noch herum, prallte gegen den geparkten Pkw einer 34-Jährigen aus Wehretal und überschlug sich letztlich, so dass der Pkw mit der 39-Jährigen auf dem Dach zum Liegen kam. Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 25500.-EUR.

Sachbeschädigung

Zwischen Sonntagabend, 21.00 Uhr und Montagmorgen, 08.00 Uhr beschädigten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße 2 in Eschwege eine Wohnungstür. Der Sachschaden beläuft sich auf 100.-EUR. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Diebstahl von Quad

Wie jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr und Sonntagmittag, 13.00 Uhr in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf aus einer unverschlossenen, lediglich mit einem beweglichen Bauzaun gesicherten, Scheune ein blaues Quad der Marke "ADLY" mit dem grünen Versicherungskennzeichen 873-HAJ im Wert von 500.-EUR entwendet. Außerdem entwendeten die Täter eine Plakette mit "Route 66-Motiv", welche an einem Roller angeschraubt war. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht auf der B 400

Gestern Vormittag befuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Hartenstein die Bundesstraße B 400 aus Fahrtrichtung Unhausen kommend, in Richtung Blinde Mühle. Auf dem zweispurigen Streckenabschnitt der Unhäuser Höhe in Richtung Blinde Mühle überholte der 72-Jährige mehrere Fahrzeuge, ehe er wieder auf den rechten Fahrstreifen einscherte. Ein hinter dem 72-Jährigen befindlicher Pkw überholte dann den 72-jährigen in seinem Pkw noch, als dieser wieder auf den rechten Fahrstreifen eingeschert war. Der überholende Pkw scherte danach dann offenbar so dicht vor dem Pkw des 72-Jährigen nach rechts ein, so dass der 72-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Dabei überfuhr der 72-Jährige einen Leitpfosten, fuhr ca. 140 Meter weiter durch den Graben, prallte dann gegen einen Betonpoller und überschlug sich anschließend. Der 72-Jährige trug mit Prellungen und HWS lediglich leichte Verletzungen davon. Der Pkw des 72-Jährigen musste schließlich abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 25000.-EUR beziffert. Der hinter dem 72-Jährigen befindliche Pkw, bei dem es sich um ein schwarzes Audi-Cabriolet gehandelt haben soll, setzte seine Fahrt fort, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Diebstahl aus Kirche

Zwischen Montagnachmittag, 16.00 Uhr und Montagabend, 18.00 Uhr entwendeten Unbekannte aus der, tagsüber für Besucher geöffneten, St. Crucis Kirche am Kirchplatz 1 in Bad Sooden-Allendorf eine Spendenbox mit Bargeld im Gesamtwert von ca. 50.-EUR. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht

Gestern Abend gegen 18.55 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw auf der Landesstraße L 3302 von Blickershausen in Richtung Ziegenhagen, als ihm ein Pkw auf der Strecke im Bereich einer Kurve entgegenkam. Der entgegenkommende Pkw fuhr jedoch soweit über der Mittellinie, dass der 20-Jährige nach rechts ausweichen musste, von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten streifte. Dadurch entstand am Pkw des 20-Jährigen Sachschaden in Höhe von 3000.-EUR. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

