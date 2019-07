Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 30.07.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Pkw-Diebstahl

Zwischen Montagabend, 23.00 Uhr und Dienstagmorgen, 07.00 Uhr entwendeten Unbekannte einen grauen Pkw Opel Frontera mit dem amtlichen Kennzeichen EE-FU 501. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in Waldkappel-Bischhausen in der Ritterstraße ordnungsgemäß abgestellt und hat einen Zeitwert von ca. 2500.-EUR. Hinweise an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Diebstahl

Im Tatzeitraum von Samstag, 12.00 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr entwendeten Unbekannte in der Soodener Straße in Eltmannshausen bzw. aus dem Gleisbett der entlang der Bundesstraße 27 verlaufenden Bahnverbindung eine hochwertige Säge, einen sog. "Fugenschneider" im Wert von 2500.-EUR, der offenbar bei Gleisarbeiten benutzt wurde und zum Tatzeitpunkt unbeaufsichtigt dort abgelegt war.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Fahrzeugbrand

Am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr kam es auf der Bundesstraße B 249 bei Meinhard-Frieda wegen eines technischen Defekts zu einem Fahrzeugbrand an einem Pkw VW Golf. Das Fahrzeug geriet schließlich sogar in Vollbrand, ehe es von der Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Zwischenzeitlich musste für die Löscharbeiten auch die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Polizei Sontra

Kraftstoffdiebstahl

Zwischen Montagabend, 20.30 Uhr und Dienstagmorgen, 06.45 Uhr haben Unbekannte auf einem Feldweg neben der Bundesstraße 27 im Bereich Wichmannshausen an einem abgestellten Lkw Mercedes den Tankdeckel gewaltsam aufgehebelt und anschließend Dieselkraftstoff abgezapft. Es handelt sich etwa um eine Menge von 150 Litern im Stehlwert von 180.-EUR. Der Sachschaden durch den aufgebrochenen Tankdeckel liegt bei ca. 50.-EUR.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Zwischen Montagnachmittag, 16.00 Uhr und Montagabend, 21.00 Uhr haben Unbekannte auf einem Parkdeck in der Hardtstraße in Bad Sooden-Allendorf einen schwarzen Pkw VW Touran zerkratzt. Die Unbekannten haben an dem Pkw auf beiden Fahrzeugseiten mehrere, bis auf die Grundierung reichende, Kratzer verursacht wodurch letztlich ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000.-EUR entstanden ist. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Am Dienstagmorgen gg. 07.20 Uhr befuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode in Witzenhausen die Straße "Am Stieg" in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als die 51-jährige an der Einmündung zum Eschenbornrasen nach links in den Eschenbornrasen einbiegen wollte, zunächst aber verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der 51-jährigen ein weißer Klein-Lkw auf, dessen Fahrer offenbar den Haltevorgang der 51-jährigen zu spät erkannt hatte. Als die 51-jährige ausstieg um sich den Schaden anzusehen, fuhr der Klein-Lkw aber unvermittelt an der Frau vorbei und bog nach links in den Eschenbornrasen ab, ohne dass der verantwortliche Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen ist. Zu dem flüchtigen weißen Klein-Lkw ist lediglich bekannt, das dieser vmtl. die Kennzeichen-Kennung "MSH- (Landkreis Mansfeld-Südharz)" hatte und die Aufschrift "GLS". Am Pkw der 51-jährigen entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

