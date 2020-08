Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200805 - 0785 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am späten Dienstagabend, den 04.08.2020, gegen 22:20 Uhr, gelang die Festnahme eines 32 Jahre alten Mannes, welcher in ein auf der Gutleutstraße abgestelltes Cabriolet eingebrochen war. Zur genannten Zeit konnten Beamte des 4. Polizeireviers während einer Streifenfahrt beobachten, wie ein Mann mit seinem Oberkörper in einem geparkten Fahrzeug steckte und augenscheinlich im Innenraum nach etwas suchte. Umgehend hielten die Beamten an und begaben sich zu dem Pkw. Noch vor Ort klickten bei dem Mann, einem 32-jährigen Wohnsitzlosen, die Handschellen. Dieser hatte zwischenzeitlich zwei Handtaschen aus dem Auto geholt und neben sich auf den Boden gestellt. Das Diebesgut konnte einer geschädigten Frau, welche kurze Zeit später an ihrem Fahrzeug erschienen war, wieder übergeben werden. Was jedoch blieb, war der Schaden am aufgeschlitzten Stoffdach, über das der Festgenommene ins Auto gelangte. Der 32-jährige Mann kam nach seiner Festnahme in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

