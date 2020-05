Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Handfester Streit; Küchenbrand; Beschädigte Gasleitung

Reutlingen (ots)

Hayingen (RT): Betrunkener Lkw-Lenker verursacht mehrere Unfälle

Ein erheblich betrunkener Lkw-Lenker ist am Donnerstagnachmittag zwischen Zwiefalten und Hayingen unterwegs gewesen und hat mehrere Unfälle verursacht. Der 43-Jährige befuhr kurz nach 16.30 Uhr die K 6746 von Zwiefalten herkommend. Kurz nach dem Ortsende kam der Mann mit seinem 12-Tonner mehrmals nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend bog er auf den Gemeindeverbindungsweg Richtung Loretto ab. Auf dem Weg kam der Fahrer erneut zu weit nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher weiter. Von der zwischenzeitlich von Zeugen verständigten Polizei konnte der Lkw in der Ortsmitte von Hayingen kurze Zeit später angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von über drei Promille. Nach einer Blutentnahme musste der 43-Jährige seinen Führerschein abgeben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (ms)

Altbach (ES): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Zwei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Industriestraße sind am Donnerstagnachmittag in Streit geraten und haben sich gegenseitig verletzt. Vermutlich aufgrund eines Schlüssels gerieten die beiden Männer kurz vor 17 Uhr aneinander. Im Laufe der Auseinandersetzung zog ein 36-Jähriger ein Messer und bedrohte damit seinen 22 Jahre alten Kontrahenten. Dem Jüngeren gelang es, den Älteren zu Boden zu bringen. Danach schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht. Bei einem anschließenden Gerangel verletzte sich der 22-Jährige ebenfalls. Mitbewohner wurden durch den Lärm auf den Kampf aufmerksam und trennten die beiden Streitenden. Der 36-Jährige musste vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 22-Jährige wollte sich selbstständig zu einem Arzt begeben. (ms)

Denkendorf (ES): Mit Baum kollidiert

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Die junge Frau war kurz vor 19.30 Uhr mit ihrem Audi im Körschtal auf der L 1204 aus Deizisau kommend nach Denkendorf unterwegs und geriet aus noch unbekannter Ursache nach rechts über den Grünstreifen hinweg in eine Wiese. Im weiteren Verlauf lenkte die Fahrerin nach links, fuhr durch ein dichtes Gestrüpp und anschließend eine Böschung hinunter. Schließlich kollidierte der Pkw frontal mit einem Baum, an dem er zum Stehen kam. Die 20-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der nicht mehr fahrtaugliche Audi, an dem ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Schlaitdorf (ES): Brand in Küche

Ein technischer Defekt an einem Wasserkocher dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in einer Küche in der Webergasse am frühen Freitagmorgen gewesen sein. Gegen 3.45 Uhr wurde eine Hausbewohnerin durch leichten Rauchgeruch geweckt. Bei der Suche nach der Ursache bemerkte sie, dass aus der Küche starker Rauch quoll und Teile der Kücheneinrichtung in Flammen standen. Sie weckte sofort die anderen Familienmitglieder, die die Feuerwehr alarmierten und mit ersten Löschversuchen begannen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelang es zwar, den Brand zu löschen, allerdings herrschte an der Brandstelle immer noch so eine große Hitze, dass die Feuerwehr den Bereich weiter abkühlen musste. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf etwa 10.000 Euro belaufen. Neben der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten vor Ort war, war vorsorglich auch der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug angerückt. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Gasleitung beschädigt

Möglicherweise bei Baggerarbeiten ist am Donnerstagnachmittag in der Mozartstraße eine Gasleitung beschädigt worden. Gegen 17 Uhr waren die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Arbeitern alarmiert worden, nachdem sie durch das laute Zischen beim Ausströmen des unter Hochdruck stehenden Gases auf das Unglück aufmerksam geworden waren. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften rasch vor Ort war, räumte die umliegenden Wohnhäuser und sperrte das Gebiet weiträumig ab. Zudem musste im Umkreis die Stromversorgung vorübergehend abgestellt werden. Mitarbeiter des Gasversorgungsunternehmens dichteten die Leitung ab, sodass im Laufe des Abends Entwarnung gegeben werden konnte. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell