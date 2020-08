Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200807 - 0792 Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 7. August 2020, gegen 00.05 Uhr, befuhren zwei Pkw die Friedberger Landstraße in Richtung Norden. Während der spätere Unfallflüchtige den linken der beiden Fahrstreifen befuhr, fuhr ein Mercedes-Taxi auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe des Anwesens Nummer 108 versuchte der Wagen auf dem linken Fahrtstreifen zu überholen, scherte aber etwas zu früh wieder ein. Dabei touchierte er das Taxi, was dabei von der Fahrbahn gedrängt wurde. Das Taxi kollidierte mit einem dort geparkten Audi A5 und beschädigte noch einen Absperrpfosten. Der unbekannte Fahrer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich vom Unfallort. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi SUV mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben. Der insgesamt entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 EUR beziffern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unfallflüchtigen Fahrer oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510300 in Verbindung zu setzen.

