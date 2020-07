Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren und Linnich

Düren / Linnich (ots)

Zwei Wohnungen waren in den letzten Tagen Ziel von Einbrechern.

Am Freitag (10.07.2020) drangen Unbekannte zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnstraße in Düren ein. Die Wohnungstür der Wohnung, die in einem der Obergeschosse liegt, wurde gewaltsam geöffnet. Nach Angaben des Bewohners wurde im Inneren nichts verändert und dem ersten Eindruck nach nichts entwendet. Möglicherweise wurden der oder die Einbrecher bei ihrem Vorhaben gestört.

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pallandstraße in Linnich geriet zwischen Samstag (11.07.2020), 19:00 Uhr, und Sonntag (12.07.2020), 21:50 Uhr, in den Fokus von Einbrechern. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten der oder die Unbekannten in Innere der Wohnung und stahlen dort unter anderem einen Fernseher und eine Soundanlage.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an den Tatorten gesichert.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

