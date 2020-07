Polizei Düren

POL-DN: Sechs auf einen Streich

Zwischen letztem Dienstag und Freitag, dem 10.07.2020, wurden in einem Mehrfamilienhaus in Merzenich sechs Kellerräume aufgebrochen. Die Polizei hat hilfreiche Hinweise um vorzubeugen.

Am Freitagabend wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in die Lindenstraße nach Merzenich gerufen. Dort angekommen, meldeten einige Hausbewohner, dass ihre Kellerabteile aufgebrochen worden waren, insgesamt sechs Abteile wurden gewaltsam geöffnet und durchsucht. Zwar ließ sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Dienstag und Freitagmittag eingrenzen, Hinweise auf einen Täter konnten die Beamten vor Ort jedoch nicht erlangen. Auch ist eine Aufstellung des Diebesguts in solchen Fällen meist schwierig, da erst einmal aufgeräumt und rekapituliert werden muss, was sich alles im Keller befunden hat. Dennoch gibt es einige Tipps, wie Bewohner von Mehrfamilienhäusern sich vor Kellereinbrüchen schützen, beziehungsweise den Schaden gering halten können.

Die Polizei rät:

- Sichern Sie die Haustür: Oft können Haustüren tagsüber von außen ohne Schlüssel geöffnet werden, so dass Unbekannte jederzeit ins Haus gelangen können. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Haustür von außen nur mit Schlüssel zu öffnen ist. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht die Haustür, wenn Sie nicht wissen, wer das Haus betritt. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller oder auf dem Dachboden auf - Schließen keine Fahrräder, Roller oder ähnliches im Keller an - Sichern Sie nicht nur ihren Keller / Ihr Kellerabteil, sondern schließen Sie die Kellertür ab

