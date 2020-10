Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taschendiebe stehlen Bargeld

Bocholt (ots)

Am Mittwoch wurde ein 55-jähriger Mann aus Bocholt in der Zeit von 12:40 Uhr bis 12:55 Uhr durch zwei noch unbekannte Männer abgelenkt, so dass dieser seine Fahrradtasche für einen kurzen Augenblick nicht im Blick hatte. Dies nutzten die Täter und entwendeten das Geld aus dem Portemonnaie, welches sich in der Fahrradtasche befand. Die Tat trug sich auf der Karolingerstraße zu.

Ein Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schwarze kurze Haare und südländisches Aussehen. Er sprach akzentfrei Deutsch und war mit schwarzen Stoffschuhen und einer Kappe bekleidet. Der Mittäter war etwas jünger, kleiner und dicker, jedoch vom Erscheinungsbild ähnlich. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871-2990).

