Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec entwendet

Gronau (ots)

Zu einem Diebstahl eines Pedelecs ist es am Dienstag in Gronau gekommen. Das in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr gestohlene grün-schwarze Rad der Marke Bergamont stand in der Radstation des Gronauer Bahnhofs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

