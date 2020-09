Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Junge beraubt

Emsdetten (ots)

Am Montagnachmittag (31.08.2020), um 14.15 Uhr, war ein 10-jähriger Schüler mit einem E-Scooter von die Bergstraße auf der Pfarrer-Barthel-Straße abgebogen. Dort kam unmittelbar ein etwa 17 Jahre alter Jugendlicher auf ihn zu. Der Unbekannte sprach den Jungen an und fragte ihn nach einem Einkaufsmarkt. Kurz danach schubste er den 10-Jährigen vom Roller. Dies war so heftig, dass der Junge auf die Straße fiel. Nun nahm der etwa 170 cm große Unbekannte den schwarz-blauen Scooter auf und fuhr damit in Richtung Bergstraße und dann weiter in Richtung Innenstadt davon. Der Jugendliche hatte dunkle, gegelte Haare, eine hellbraune Haut und braune Augen. Er trug eine Puma-Bauchtasche bei sich. Der Junge blieb unverletzt. Der Roller Typ SoFlow SO6 bist bisher nicht gefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können, Telefon 02572/9306-4415.

