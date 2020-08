Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Unfallflucht

Mettingen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem späten Samstagabend, den 29.08.2020, 23.59 Uhr und Sonntagabend, 30.08.2020, 18.00 Uhr, wurde in Mettingen, Am Wasserwerk gegenüber Hausnummer 17, ein am Fahrbahnrand parkender blauer VW Golf an der linken hinteren Tür beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 2.000 Euro. Konkrete Hinweise liegen nicht vor. Es wurde roter Fremdlack-/Farbe im Bereich im Schadensbereich festgestellt. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

