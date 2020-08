Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Westerkappeln, Lotte, Emsdetten, Greven, Neuenkirchen, Tecklenburg, Rheine, Kraftfahrzeugdelikte

Laer, Westerkappeln, Lotte, Emsdetten, Greven, Neuenkirchen, Tecklenburg, Rheine (ots)

Ort: Westerkappeln, Dahlstraße, Sachbeschädigung Zeit: 29.08.2020, 00.00 Uhr bis 09.15 Uhr Unbekannte stachen Löcher in die Reifen des VW-Golfs. Schaden etwa 400 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Laer, Königstraße, Hohe Straße, Bammeltring Zeit: Nacht zum 30.08.20220, offenbar nach 23.00 Uhr Mehrere Autos wurden beschädigt. In den meisten Fällen Außenspiegel abgetreten. Am Bammeltring, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 12.30 Uhr (30.08.), liefen scheinbar Personen über den Wagen. Es entstanden Dellen. Schaden hier mindestens 1.000 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Lotte-Büren, Ostlandstraße Zeit: 28.08.2020, 21.40 Uhr bis 29.08.2020, 13.35 Uhr Unbekannte verkratzten eine Tür an der Beifahrerseite sowie einen Kotflügel. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Emsdetten, Hermannstraße Zeit: 28.08.2020, 00.30 Uhr bis 09.30 Uhr Unbekannte beschädigten einen Außenspiegel eines PKW, wobei auch die Scheibe beschädigt wurde. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Greven-Reckenfeld, Bahnhofstraße Zeit: 29.08.2020, 00.00 Uhr bis 29.08.2020, 09.00 Uhr Unbekannte zertrümmerten die Heckscheibe eines Mercedes. Aus dem Wagen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Rheine, Breite Straße Zeit: 27.08.2020, 23.00 Uhr bis 28.08.2020, 13.15 Uhr Zwei geparkte PKW wurden rundherum verkratzt. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Tecklenburg-Ledde, Pfarrer-Höhn-Straße Zeit: 28.08.2020, 19.30 Uhr - morgens Unbekannte verschafften sich Zugang zu zwei geparkten PKW. Es wurden Kleingeld aus einer Konsole sowie ein Portmonee gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Neuenkirchen, Zur Helle Zeit: 29.08.2020, 02.00 Uhr bis 29.08.2020, 05.00 Uhr Es wurde schwarzer ein schwarzer 3er-BMW Cabrio gestohlen. Die beiden Kennzeichenschilder wurden durch eine Zeugin in einem Gebüsch an der Marsenstraße in Rheine aufgefunden. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell