Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, versuchter Einbruch

Greven (ots)

Täter an der Jürgen-Hornemann-Straße Unbekannte Personen wollten am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus an der Jürgen-Hornemann-Straße einsteigen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Sonntagnachmittag (30.08.2020), 13.50 Uhr. Der oder die Täter waren auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gegangen. An der Tür eines zur Garage gehörenden Nebenraumes setzten sie dann mehrfach ein Hebelwerkzeug an. Zudem versuchten sie, diese aufzutreten. Die Unbekannten scheiterten. Es blieb beim Versuch. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell