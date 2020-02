Polizei Münster

POL-MS: Aufmerksame Anwohner beobachten Einbrecher - Polizisten stellen 26-jährigen Münsteraner

Münster (ots)

Montagabend (3.2., 23:30 Uhr) versuchte ein 26-jähriger Mann aus Münster in das Büro einer Autowerkstatt an der Bonhoefferstraße einzubrechen. Aufmerksame Anwohner beobachteten den Dieb aus dem Schlafzimmerfenster, als dieser die Eingangstür beschädigte und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten den 26-jährigen, bevor er ins Gebäude eindringen konnte. In seinen Jackentaschen fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug und Steine. Den bereits polizeibekannten Münsteraner erwartet ein Strafverfahren.

