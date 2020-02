Polizei Münster

POL-MS: Renaultfahrer fährt Fußgänger an und verletzt ihn leicht

Münster (ots)

Am Sonntagabend (2.2., 21:21 Uhr) fuhr ein 29-jähriger Autofahrer einen 48-jährigen Fußgänger an und verletzte ihn leicht.

Der dunkel gekleidete Fußgänger querte die Straße "Am Berg Fidel". Der Renaultfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den alkoholisierten Münsteraner an. Er fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Fußgänger in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1300 Euro.

