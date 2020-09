Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Feuer Saerbecker Straße

Greven (ots)

An der Saerbecker Straße hat am frühen Dienstagmorgen (01.09.2020) ein Müllbehältnis gebrannt. Unbekannte Täter sind gegen 04.50 Uhr zu einer an der Straße stehenden Restmülltonne gegangen und zündeten diese bzw. den Inhalt an. Das Behältnis brannte vollkommen aus. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Behälter verhindern. Die Feuerwehr Greven löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02571/928-4455.

