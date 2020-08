Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200820.1 Kiel: Feuer an Schule in Kiel-Elmschenhagen

Kiel (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 04:20 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer an der Lilli-Martius-Schule (Grund- und Gemeinschaftsschule) in Elmschenhagen gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zwei Feuerstellen ausfindig machen.

Auf dem Schulhof brannten eine Mülltonne und ein Geräteschuppen. Das Feuer des Geräteschuppens griff auf das Dach des Gebäudes der betreuten Grundschule über. Es entstand ein Gebäudeschaden, der gesamte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zu Schulausfällen kam es nicht. Jedoch konnten die betroffenen Räume, in der sich die betreute Grundschule befindet, nicht mehr genutzt werden. Die Kinder konnten in anderen Räumen untergebracht werden. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von Brandstiftung aus. Wer Hinweise zu dem Feuer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 160-3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

