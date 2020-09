Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall am Dienstagvormittag

Westerkappeln (ots)

Eine 77-jährige PKW-Fahrerin aus Osnabrück fuhr am Dienstagvormittag (01.09.2020), gegen 10.50 Uhr, auf der Bramscher Straße in Richtung Bramsche. In Höhe der Einmündung Aubrink beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei kann es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines entgegenkommenden 61-jährigen Mannes aus Westerkappeln. Der Wagen der 77-Jährigen wurde nach dem Zusammenprall gegen einen angrenzenden Gartenzaun geschleudert. Der Pkw des Westerkappelners touchierte einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Das Verkehrsschild wurde beschädigt und stieß im Weiteren gegen die Dachrinne eines Hauses. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser in Osnabrück und Ibbenbüren gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

