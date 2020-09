Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Drei ausgesetzte Katzenbabys gefunden

Leipzig (ots)

Heute Nacht gegen halb Drei wurde der Bundespolizei Leipzig ein Karton mit niedlichem Inhalt übergeben. In diesem Karton befanden sich drei Katzenbabys. Diese hatte ein Bürger in der Leipziger Nordstraße neben einem Müllcontainer gefunden. Die Bundespolizei Leipzig informierte das Tierheim Leipzig über den Fund. Eine Stunde später wurden die munteren Katzenbabys an das Tierheim übergeben.

