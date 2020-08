Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Spiegelberg - Leichtkraftradfahrerin kommt zu Fall

Am Freitag gegen 18:25 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad die Kreisstraße 1819 von Spiegelberg in Richtung Vorderbüchelberg. In einer Rechtskurve kam sie aus Unachtsamkeit zu weit in Schräglage und streifte dabei mit der Fußraste die Fahrbahn, so dass sie zu Fall kam. Sie rutschte anschließend gegen den entgegenkommenden PKW BMW eines 36-Jährigen. Die 17-Jährige blieb unverletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

