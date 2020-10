Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unterschlagung angezeigt

Bocholt (ots)

Am Dienstagmittag bezahlte eine 68-jährige Frau aus Bocholt gegen 13.25 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Neutorplatz ihren Einkauf. Die Geldbörse vergaß sie nach eigenen Angaben an der Kasse. Nachdem sie kurze Zeit später den Verlust bemerkt hatte, ging sie zum Kassenbereich zurück und musste gegen 13.35 Uhr feststellen, dass eine unbekannte Person die Geldbörse unterschlagen hatte. Nach Auskunft einer Kassiererin handelte es sich bei der nachfolgenden Kundin um eine Frau mit Kind. Ob diese etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, steht noch nicht fest. Bislang hat sich der Finder nicht gemeldet. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonstige Angaben machen kann, wird gebeten sich an die Kripo in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell