Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Transporter

Bocholt (ots)

Zahlreiche Werkzeuge haben Unbekannte in Bocholt aus einem Transporter entwendet. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz an der Straße Am Marienplatz gestanden, wo es zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, zu der Tat kam. Dabei erbeuteten die Täter einen Winkelschleifer, eine Silikonpistole und ein Gebläse mit drei Akkus und dem dazugehörigem Ladegerät, jeweils von der Marke Makita, sowie ein Industriesauger der Marke Hitachi. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

