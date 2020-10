Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unfallflucht nach "Außenspiegel-Unfall"

Velen (ots)

Am Freitag kam es gegen 23.10 Uhr auf der Ramsdorfer Straße im Begegnungsverkehr zum seitlichen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Einer der Beteiligten flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen "kleinen Wagen", der linke Außenspiegel müsste beschädigt sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

