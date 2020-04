Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auto landet auf der Seite

Nieder-Olm / A63 (ots)

Donnerstag, 30.04.2020 13:18 Uhr

Zu einem Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber kam es am Donnerstagmittag auf der Autobahn A63, in Höhe der Anschlussstelle Nieder-Olm. Die 20-jahre alte Fahrerin eines Honda ist gegen 13:18 Uhr auf der A63 von Alzey kommend, in Richtung Mainz unterwegs und will die Autobahn an der Anschlussstelle Nieder-Olm verlassen. Die junge Frau sieht die Ausfahrt allerdings zu spät und kommt beim Versuch noch im letzten Moment vom linken Fahrstreifen nach rechts auf den Ausfädelungsstreifen zu wechseln von der Fahrbahn ab. Der Honda überfährt zunächst einen Grünstreifen, kippt dann zur Seite und kommt letztlich in einem Gebüsch, zwischen einigen Baumgruppen, zum Stehen. Neben der 20-jährigen Fahrerin waren noch eine ebenfalls 20-Jährige Frau aus Mainz und ein 19-Jähriger Mann aus Ensheim mit im verunfallten Fahrzeug. Alle drei Insassen können sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und werden leicht verletzt. Sie werden später zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Vorsichtshalber ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Honda ist nicht mehr Fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die Anschlussstelle Nieder-Olm muss für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden.

